Казахстанские боксёры завоевали три "золота" на турнире в Баку
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Казахстанские боксёры завершили выступление на международном турнире в Баку с тремя золотыми медалями, передаёт BaigeNews.kz.
В финал пробились пять представителей команды Казахстана. Троим из них удалось выиграть свои бои.
Талгат Сырымбетов (до 60 килограммов) оказался сильнее Азрака Бабирова (Азербайджан). Дархан Дуйсебай (до 71 килограмма) выиграл у Бекзода Хамидова (Узбекистан), а Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов) одержал победу над призёром Олимпиады Альфонсо Домингесом (Азербайджан).
В весе до 48 килограммов Темиртас Жусупов уступил Хасану Маликову (Азербайджан). Тимур Кабдешов (до 60 килограммов) потерпел поражение от Хужаназара Нортожиева (Узбекистан). Оба боксёра стали серебряными призёрами.
С "бронзой" завершил турнир Бекзат Танатар (до 86 килограммов).
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