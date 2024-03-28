  • 28 Марта, 21:25
  • BAIGENEWS

Казахстанские боксёры завоевали три "золота" на турнире в Баку

Сегодня, 20:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
108
Фото: olympic.kz

Казахстанские боксёры завершили выступление на международном турнире в Баку с тремя золотыми медалями, передаёт BaigeNews.kz.
 
В финал пробились пять представителей команды Казахстана. Троим из них удалось выиграть свои бои.  
 
Талгат Сырымбетов (до 60 килограммов) оказался сильнее Азрака Бабирова (Азербайджан). Дархан Дуйсебай (до 71 килограмма) выиграл у Бекзода Хамидова (Узбекистан), а Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов) одержал победу над призёром Олимпиады Альфонсо Домингесом (Азербайджан). 
 
В весе до 48 килограммов Темиртас Жусупов уступил Хасану Маликову (Азербайджан). Тимур Кабдешов (до 60 килограммов) потерпел поражение от Хужаназара Нортожиева (Узбекистан). Оба боксёра стали серебряными призёрами. 
 
С "бронзой" завершил турнир Бекзат Танатар (до 86 килограммов).

Самое читаемое

Наверх