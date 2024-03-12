Казахстанские боксёры завоевали пять путёвок на Олимпийские игры в Париже

В итальянском Бусто-Арсицио завершился мировой лицензионный турнир по боксу, на котором разыгрывали путёвки на Олимпиаду в Париже. В соревнованиях приняли участие 11 боксёров сборной Казахстана (шесть мужчин и пять женщин). Им удалось завоевать пять "билетов" на главные старты четырёхлетия, передаёт BaigeNews.kz.

Путёвки получили бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Сакен Бибосынов (51 кг), чемпион мира Сабырхан Махмуд (57 кг), чемпион мира и Азии, призёр Азиатских игр, капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов (71 кг), чемпион мира Нурбек Оралбай (80 кг) и победитель юношеской олимпиады, прошедшей в Буэнос-Айресе, Айбек Оралбай (92 кг).

Женская сборная не смогла завоевать лицензии.

"Поздравляю боксёров с успешным выступлением на отборочном турнире. Болельщики нашей страны всегда ждут от вас лучших результатов. На этот раз вы в полной мере оправдали ожидания и пополнили копилку национальной сборной важными лицензиями. Теперь нужно усилить подготовку к самой Олимпиаде в Париже", - сказал министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Всего было распределено 28 путёвок среди мужчин и 21 - среди женщин.

У национальной сборной Казахстана по боксу до стартов в Италии было две лицензии. На летних Азиатских играх в Ханчжоу Камшыбек Конкабаев в супертяжёлом весе и Карина Ибрагимова (57 кг) получили возможность проявить себя на парижской Олимпиаде.