Казахстанские боксёры признаны лучшими на чемпионате Азии-2023 среди молодёжи и юниоров
Вчера, 18:33
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Вчера, 18:33Вчера, 18:33
620Фото: sports.kz
После всех церемоний награждения официальные лица наградили трофеями лучших боксеров чемпионата Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров в Астанепередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Представители сборной Казахстана получили две награды.
Лучшей боксёршей среди юниорок стала Аяжан Сыдык, победившая представительницу Узбекистана Зухро Рустамову в финале в весовой категории до 54 килограммов.
Лучшим боксёром среди молодежи стал Торехан Сабырхан, который в финале в весовой категории до 63,5 килограмма одержал победу над индийцем Яшвардханом Сингхом.
Напомним, ранее стали известны победители среди юниоров в 26 весовых категориях с учётом боёв среди девушек. Казахстан завоевал 6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.
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