Казахстанские боксёры признаны лучшими на чемпионате Азии-2023 среди молодёжи и юниоров

После всех церемоний награждения официальные лица наградили трофеями лучших боксеров чемпионата Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров в Астанепередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Представители сборной Казахстана получили две награды.

Лучшей боксёршей среди юниорок стала Аяжан Сыдык, победившая представительницу Узбекистана Зухро Рустамову в финале в весовой категории до 54 килограммов.

Лучшим боксёром среди молодежи стал Торехан Сабырхан, который в финале в весовой категории до 63,5 килограмма одержал победу над индийцем Яшвардханом Сингхом.

Напомним, ранее стали известны победители среди юниоров в 26 весовых категориях с учётом боёв среди девушек. Казахстан завоевал 6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.