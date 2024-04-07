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Казахстанские боксёры поборются за шанс завоевать лицензию на Олимпиаду

Сегодня, 18:58
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olympic.kz Сегодня, 18:58
Сегодня, 18:58
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Фото: olympic.kz

С 8 по 10 апреля состоится мини-турнир по боксу, победитель которого выступит на лицензионном турнире в Таиланде. В рамках события была произведена жеребьевка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Напомним, мужской турнир пройдёт в весе до 63,5 килограмма. Именно в этой категории у казахстанской команды нет лицензии.

Ниже представлены результаты жеребьевки.

Дулат Бекбауов —  Серик Темиржанов

Ертуган Зейнуллинов — Мухаммедсабыр Базарбайулы

Жандос Кыдыралиев начнет соревнования со второго круга. 

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