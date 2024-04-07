Казахстанские боксёры поборются за шанс завоевать лицензию на Олимпиаду
Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58Сегодня, 18:58
86Фото: olympic.kz
С 8 по 10 апреля состоится мини-турнир по боксу, победитель которого выступит на лицензионном турнире в Таиланде. В рамках события была произведена жеребьевка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Напомним, мужской турнир пройдёт в весе до 63,5 килограмма. Именно в этой категории у казахстанской команды нет лицензии.
Ниже представлены результаты жеребьевки.
Дулат Бекбауов — Серик Темиржанов
Ертуган Зейнуллинов — Мухаммедсабыр Базарбайулы
Жандос Кыдыралиев начнет соревнования со второго круга.
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