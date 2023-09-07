Казахстанские бодибилдеры почти сутки не могут вылететь из Уральска в Алматы

Самолёт Уральск-Алматы должен был вылететь 6 сентября в 21:00, но до сих пор не сделал этого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Как пишет mgorod.kz, 6 сентября в 21:00 самолёт должен был вылететь из Уральска в Алматы. Однако пассажиры до сих пор ожидают свой рейс. Один из тех, кто должен был лететь - руководитель Федерации бодибилдинга ЗКО Андрей Макаренко. Спортсмен говорит, что пассажиры прошли на посадку, но вскоре их попросили покинуть судно.

"После этого каждые полчаса нам говорили: "ждите информации". Продержали до двух ночи и сообщили, что рейс будет 7 сентября в 13:00. Потом сообщили, что рейс снова отложили до вечера. Получается, что судно, которое вчера прибыло из Алматы, должно было вылететь обратно. Его не могут отправить по техническим причинам", — рассказал спортсмен.

Этим же рейсом должна была лететь другая спортсменка - Инна Синделеева-Макаренко. Алматы должен был стать транзитным городом, через него девушка собиралась лететь на соревнования в Майами. И билеты в США у нее "сгорели".

"Купили другие билеты. Вылет под вопросом. Куча препятствий из-за аэропорта. Семь лет моей подготовки вникуда. Хотела завершить свою карьеру в Америке. Я расстроена и надеюсь на чудо. Соревнования пройдут 9 сентября, регистрация должна пройти завтра. А добираться нужно сначала до Алматы, потом до Дохи, где перелёт займёт шесть часов. Из Дохи до Майами — 15 часов. Билеты через другие города уже раскуплены", — сетует девушка.

Как объяснил генеральный директор международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Рустам Биктимиров, на колесе самолета, который прилетел из Алматы в Уральск, при осмотре была обнаружена мастика, поэтому проблему начали экстренно устранять.

"В аэропорту проводят запланированные работы, которые начались недавно. Площадь большая, асфальтобетонная поверхность в старом состоянии, и сейчас делают швы. В феврале провели аудит и запланировали эти работы. В этом году помимо ремонта швов должны ещё сделать полностью ремонт рулёжной дорожки. Первым делом нарезают швы и заливают мастикой, чтобы в них не попадала влага, которая разрушает поверхность в межсезонье. Сегодня в три часа ночи с действующим экипажем провели буксировку по рулёжной дорожке, проверили, налипания больше нет. Проблем никаких нет. Дали разрешение, что воздушные суда могут совершать посадку для стандартного обслуживания воздушных рейсов. Примем необходимые меры, чтобы в будущем этого не повторилось", — пояснил Рустам Биктимиров.

По словам руководителя подрядной компании ТОО "Оралжолстрой" Аслана Куспанова, некоторые виды работ они проводят в сжатые сроки, но выполняют их по техническому регламенту.

"Мастика затвердевает в течение трёх-четырёх часов. Работы производились за три часа до прилёта самолёта. Материал должен был затвердеть. Возможно, на него оказали воздействие погодные условия, — сказал Аслан Куспанов.

Однако, по информации авиакомпании AirAstana, которая совершала данный рейс, ремонтные работы проводились за час до прилёта самолёта.

"Во время послеполётного осмотра самолёта пилоты обнаружили смолу на стойках и на шасси самолёта рейса КС 7169 Алматы — Уральск (борт А320, КВХ). Выяснилось, за час до прилёта рейса проводились ремонтные работы на рулёжной дорожке. Щели замазывали смолой, которая не успела засохнуть, о чём аэропорт не оповестил авиакомпанию", — сообщили в компании.

Борт А320 находится в Уральске в ожидании инженеров для проведения инспекции и технических работ. Теперь планируется, что самолёт вылетит в Алматы в 19:30 по времени Уральска.