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Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества
Казахстанские банки и мобильные операторы выпустили совместное обращение, где предупредили граждан о новом виде мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.
Среди обратившихся: Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, Банк Центр Кредит, Банк VTB (Казахстан)
"Уважаемые клиенты! В последнее время появился новый вид финансового мошенничества. Спешим предупредить вас, чтобы уберечь от возможных финансовых . Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер", - говорится в обращении банков и сотовых операторов.
В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка. Он уверяет, что у вас пытаются похитить средства и убеждает перевести их на "безопасный счет". После этого он исчезает вместе с деньгами.
"Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров", - заявили подписанты.
Как появилась новая схема мошенничества?
Обычно мошенники находятся за границей. Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они могли подменить свой иностранный телефонный номер на казахстанский. Однако казахстанские мобильные операторы ограничили возможность такой подмены.
Таким образом, мошенникам стало сложнее выдавать себя за казахстанцев и поэтому они звонят с иностранных номеров. Они понимают, что иностранный номер не вызывает доверия, поэтому предлагают перейти в якобы "защищенный чат" мессенджера, где на аватарке подставляют логотип известного банка.
"Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества.Пожалуйста, будьте бдительны!
• Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в колл-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов).
• Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.
• Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих
• Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения!
• Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы", - отметили в обращении к казахстанцам.
Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги.
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