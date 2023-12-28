Казахстанские авиакомпании побили свой рекорд

Казахстанскими авиакомпаниями перевезено рекордные 13 миллионов пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Сообщается, что казахстанский был увеличен с 89 до 99 единиц, ёмкость кресел-мест увеличена с 12 до 15 тысяч, рост составил 26%.

Отмечается, что к концу года казахстанские аэропорты обслужат более 25 миллионов пассажиров, что на 22% больше, чем в 2022 году.

Объём внутренних перевозок полностью восстановлен и составляет 640 рейсов по 50 маршрутам в неделю.

Также сообщается, что международное воздушное сообщение налажено с 28 странами. В этом году возобновлены и открыты новые рейсы в 13 стран по 23 маршрутам.