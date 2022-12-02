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Казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 миллиона тенге Сегодня, 17:34
149
Сегодня, 17:34
149

Казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 миллиона тенге

На восемь тысяч МРП, что эквивалентно 24,5 миллиона тенге, оштрафовали казахстанские авиакомпании за несоблюдение прав пассажиров. Данные озвучили на совещании в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно Закону РК об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, при задержке рейса по вине авиакомпании в зависимости от длительности пассажирам на бесплатной основе должны предоставляться прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, также транспорт до гостиницы и обратно", – сообщил руководитель управления авиационных перевозок КГА МИИР РК Адлет Кобенов. 

В случае ненадлежащего оказания услуг авиакомпания привлекается к административной ответственности в виде штрафа. 
С июля в связи с нарушением прав пассажиров при задержке рейсов казахстанские авиакомпании восемь раз привлечены к административной ответственности на сумму 8 000 МРП. 

Кроме того, согласно действующему законодательству пассажиры имеют право на получение возмещения в виде штрафа в размере три процента от стоимости билета за каждый час задержки.

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#авиаперевозки #штрафы #МИИР
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:34
149
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