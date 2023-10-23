Казахстанские археологи нашли курган раннего железного века

Археологическая экспедиция КазНУ им. аль-Фараби вблизи аэропорта города Талдыкорган в могильнике Дауылбай провела раскопки, обнаружив курган раннего железного века, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

По словам специалистов, раскопанный курган можно связать с культурами юечжи или усунь (уйсун), проживавшими почти две тысячи лет назад в регионе Жетысу.

Как отметили в ведомстве, курган является элитарным. Высота кургана – 3,4 м, диаметр – 40 м. Вокруг кургана имеется ров. Грабители произвели раскоп с западной части и постепенно переходили в центральную часть. Полевые исследования проводились в центральной части кургана, где был вскрыт грабительский лаз. Первоначально раскоп занимал размеры – 5х5 м и был расширен по конструкции памятника. Раскопом выявлен каменный панцирь и другие конструкции, а также остатки разбросанных каменных валунов, плит от грабителей.

"Были выявлены две могильные ямы в глубине 5 м от поверхности кургана. Первая могильная яма была ограблена полностью. Здесь удалось обнаружить только одну лопатку овца. Видимо, остатки ритуального блюда. Во второй могильной яме обнаружены костные останки мужчины, а также два керамических сосуда, кости домашних животных, меч-акинак с деревянной ножной красноватого цвета. Возле акинака лежали металлические и костные бляшки. Также найдены бронзовые крючок колчана, обоймочка и иголка, золотые и костяные петлички. Из золотых изделий обнаружены: ворворка, трубочка, а также золотые бляшки, напоминающие животных из семейства кошачьих. Огромный интерес вызывает костяная бляшка с изображением змея-дракона. Такая находка редкость в отечественной археологии. Она свидетельствует о культе змеи, дракона или змей-дракона", - сказал руководитель археологической экспедиции, доктор исторических наук, профессор Досбол Байгунаков.

В дальнейшем археологами запланировано проведение лабораторных исследований. Будут исследованы все детали, проанализированы материалы. Ожидается, что некоторые находки будут воссозданы в Научно-реставрационной лаборатории "Остров Крым".