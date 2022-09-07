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Казахстанские аграрии убрали больше половины урожая зерновых
С начала уборочной кампании аграрии успели убрать 9,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, это больше половины от плана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.
Каким будет урожай в этом году рассказал вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек.
По его словам, при средней урожайности 12 ц/га намолочено 11,2 млн тонн зерна, годом ранее в этот период было намолочено 8,6 млн тонн.
"Прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы более 13,4 млн тонн. Кроме того, в стране имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн. Этого достаточно для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации части на экспорт, и соответственно сохранения торговых позиций на наших традиционных рынках", - заявил вице-министр.
Фермеры полностью обеспечены необходимой техникой. Чтобы обновить парк тракторов и комбайнов к началу массовых уборочных работ заработала Программа льготного лизинга сельхозтехники, на которую направлено 40 млрд тенге. С 5 августа 2022 года АО "КазАгроФинанс" приняло 874 заявки на сумму 44,7 млрд тенге на приобретение 1130 единиц техники. Заключены договоры финансового лизинга по 345 заявкам на сумму 18,4 млрд тенге. Одобрено 160 заявок на сумму 11,9 млрд тенге.
В этом году не возникло проблем с отгрузкой дизельного топлива. Сельхозтоваропроизводителям выделено 423,5 тыс. тонн льготной солярки.
Средняя цена по республике для аграриев - 203 тенге/литр, что на 15-20% дешевле рыночной стоимости.
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