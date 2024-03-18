Казахстанские аграрии столкнулись с проблемами перед посевной

Казахстанские аграрии не могут закупить семена пшеницы. Цены на них взлетели почти в два раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Многие фермеры ещё не оправились от убытков прошлого года, как столкнулись с новыми проблемами. Уполномоченные органы заблаговременно не позаботились о подготовке качественного семенного фонда, говорят эксперты.

Руководитель крестьянского хозяйства из Акмолинской области Евгений Рыжков в прошлую посевную вложил почти 50 миллионов тенге. Средства ушли на покупку семян, дизтоплива, гербицидов и выплату зарплат рабочим. Деньги брал в кредит, который ещё не закрыл. Чтобы посеять новый урожай, вынужден оформить еще один заём.

Предстоит найти качественный семенной фонд, вот только сделать это непросто. В стране дефицит семян, а то, что есть на рынке, по карману далеко не всем.

"В прошлом году шли осадки, и пшеница потеряла в качестве, зерно проросло. Даже до 40 тысяч за тонну доходило. Российская пшеница – от 200 тысяч и выше. Соответственно, любой семенной материал требует районирования, поэтому мы не можем просто приобрести и посеять. Возможно, он не подходит нашему району по климатическим условиям", - сказал руководитель крестьянского хозяйства Евгений Рыжков.

Национальная ассоциация экспортёров провела опрос среди аграриев Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей. Как выяснилось, цены на семена пшеницы в регионах начинаются от 150 тысяч тенге за тонну в зависимости от сорта и репродукции. Элитные стоят дороже – от 200 тысяч тенге.

Многие сельхозпроизводители не смогли получить пролонгацию взятых ранее кредитов, а это значит, что они не оформят новые займы, чтобы закупить семена для будущей посевной.

Эксперты обеспокоены тем, что в итоге посеют аграрии.

"Очень много фермеров, я не буду говорить о крупных, малые и средние фермеры, которые сеют от 2 до 10 тысяч гектаров земли, у них проблемы именно с качеством. Они в этом году хотят посеять именно те семена, которые собрали в прошлом году. То есть из-за того, что кредитной линии нет, из-за того, что семена очень дорогие, они будут сеять в этом году те семена, которые у них есть под рукой, то есть некачественную пшеницу. И всё это может привести осенью 2024 года, в период урожая – какое качество мы соберем, какое зерно мы соберем. Наталкивает на мысль, что снова будут проблемы", - сказал председатель правления Ассоциации экспортеров KazGrain Зейнолла Абдуманапов.

О грядущих проблемах с будущей посевной эксперты предупреждали ещё осенью. Депутаты мажилиса в сентябре предлагали заблаговременно подготовить семенной фонд. Закупить можно было в России, поскольку у соседей есть качественные семена. Сделать же это, по словам парламентариев, чиновники не удосужились.

"АО "Продкорпорация" хочет реализовать более четырёх тысяч тонн товарной пшеницы для семенного фонда. Но я думаю, они этим самым создадут дополнительную проблему для фермеров, потому что сортосмешение. Мои коллеги и я неоднократно высказывались об этом. Рынок замер в ожидании чего-то, потому что на нас давит пшеница из РФ – дешевая и конкурентная. Абсолютная проблема – есть вина местных исполнительных органов, потому что они не ввели режим ЧС. Он бы помог фермерам пролонгировать свои займы в банках второго уровня. МСХ и "Продкорпорация" имитируют определенную бурную деятельность, что хотят помочь. На самом деле, на данный момент нет никакой поддержки", - заявил депутат мажилиса Аян Зейнуллин.

Мажилисмен намерен подготовить новый депутатский запрос. Среди его предложений – помощь аграриям с льготными ГСМ и своевременная выплата субсидий.

В то же время в Минсельхозе сообщили, что учли прошлые проблемы и держат вопрос на постоянном контроле.

"Из резерва правительства выделено 31,3 миллиарда тенге по линии "Продкорпорации" в целях закупа пшеницы. Это чтобы поддержать и поднять финансовое положение сельхозтоваропроизводителей, чтобы в этом году они могли нормально зайти на весенне-полевые работы", - сообщила руководитель управления департамента земледелия МСХ РК Карлыгаш Нуриханова.

В Минсельхозе заверили, что ситуация некритическая, и запасов семян в стране достаточно.