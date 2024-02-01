Казахстанские абитуриенты смогут сдать ЕНТ пять раз в 2024 году
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В 2024 году абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.
По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное Единое национальное тестирование два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Данная норма была закреплена в прошлом году.
"Абитуриенты 2024 года могут сдать ЕНТ пять раз. Из них три, то есть январский, мартовский и августовский, предназначены для поступления на платную основу. А один из сертификатов основного ЕНТ, который можно сдать дважды, используется для участия в грантовом конкурсе", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
При этом, как отметили в ведомстве, абитуриенты сами выбирают дату, время и место тестирования во время регистрации на ЕНТ.
А теперь о категориях участников ЕНТ. Выпускники школ текущего года и студенты, принятые в вузы условно имеют право участвовать во всех пяти этапах ЕНТ. В то же время, выпускники предыдущих лет, выпускники колледжей и кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), могут участвовать в четырех тестированиях, включая мартовское, основное и августовское.
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