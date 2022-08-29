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  • Казахстанская велосипедистка завоевала "золото" на Кубке Азии
olympic.kz Сегодня, 20:59
70
Фото: olympic.kz

Казахстанская велосипедистка завоевала "золото" на Кубке Азии

Представительница команды Казахстана по велоспорту на треке Рината Султанова отметилась золотой медалью на Кубке Азии в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала лучше в групповой гонке по очкам. Ранее спортсменка завоевала "бронзу" в групповой гонке на выбывание.

Ранее казахстанская велогонщица триумфально выступила на V Играх исламкой солидарности. Она выиграла золотые медали в дисциплинах "омниум", "скретч" и индивидуальной гонке преследования. А в "шоссе" оказалась третьей и принесла стране "бронзу". 

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#велоспорт #Азия
Сегодня, 20:59
70
Журналист

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