Казахстанская велосипедистка завоевала "золото" на Кубке Азии

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по велоспорту на треке Рината Султанова отметилась золотой медалью на Кубке Азии в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала лучше в групповой гонке по очкам. Ранее спортсменка завоевала "бронзу" в групповой гонке на выбывание.

Ранее казахстанская велогонщица триумфально выступила на V Играх исламкой солидарности. Она выиграла золотые медали в дисциплинах "омниум", "скретч" и индивидуальной гонке преследования. А в "шоссе" оказалась третьей и принесла стране "бронзу".