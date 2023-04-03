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ФТК Сегодня, 00:21
252
Сегодня, 00:21
252
Фото: ФТК

Казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира в Турции

Триумфом Жибек Куламбаевой завершился турнир серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов в Анталье, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы ФТК, Куламбаева сначала стала победительницей парного разряда. В дуэте с россиянкой Дарьей Лодиковой в финале они уверенно обыграли Жаклин Кабай (Швеция)/Марта Матулу (Греция) - 6:1, 6:4. 

Затем Жибек праздновала победу уже в одиночке. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Денису Хиндову со счетом 6:1, 6:3. 

Таким образом, казахстанка завоевала третий титул в одиночном и 20-й титул в парном разрядах серии ITF.

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Сегодня, 00:21
252
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