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Сегодня, 00:21
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252Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира в Турции
Триумфом Жибек Куламбаевой завершился турнир серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов в Анталье, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы ФТК, Куламбаева сначала стала победительницей парного разряда. В дуэте с россиянкой Дарьей Лодиковой в финале они уверенно обыграли Жаклин Кабай (Швеция)/Марта Матулу (Греция) - 6:1, 6:4.
Затем Жибек праздновала победу уже в одиночке. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Денису Хиндову со счетом 6:1, 6:3.
Таким образом, казахстанка завоевала третий титул в одиночном и 20-й титул в парном разрядах серии ITF.
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