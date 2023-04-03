Казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира в Турции

Фото: ФТК

Триумфом Жибек Куламбаевой завершился турнир серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов в Анталье, передаёт BaigeNews.kz.



По данным пресс-службы ФТК, Куламбаева сначала стала победительницей парного разряда. В дуэте с россиянкой Дарьей Лодиковой в финале они уверенно обыграли Жаклин Кабай (Швеция)/Марта Матулу (Греция) - 6:1, 6:4.



Затем Жибек праздновала победу уже в одиночке. В решающем матче она обыграла представительницу Чехии Денису Хиндову со счетом 6:1, 6:3.



Таким образом, казахстанка завоевала третий титул в одиночном и 20-й титул в парном разрядах серии ITF.