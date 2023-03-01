Казахстанская студентка будет создавать сумки в форме юрты с Louis Vuitton

Фото: enu.kz

Айнура Полатова изучает казахскую филологию на первом курсе магистратуры Евразийского национального университета. Девушка решила активно продвигать национальную культуру посредством казахских игр. В 2022 году магистрантка создала стартап "Talapai" и выиграла денежный приз конкурса бизнес инкубатора ЕНУ. Айнура разработала проект с особым национальным дизайном. Игры "Бес тас", "Құмар", "Ағаш үй" бестемшесі, "Тұмар" бестемшесі, "Тоғызқұмалақ" представлены в форме функциональной сумки с казахским орнаментом, передаёт BaigeNews.kz.

В Евразийской национальном университете сообщили, что проект "Талапай", стартовавший 3 месяца назад, уже пользуется большой популярностью. По словам магистрантки ЕНУ, заявки на приобретение национальной игры поступают не только от казахстанцев, но из за рубежа - Турции, США, Нидерландов.

"Сейчас очень много зарубежных настольных игр. Я задумалась о том, почему бы не популяризировать наши национальные игры. Таким образом зародилась идея "Talapai". Каждая игра преподнесена в отдельной деревенной коробочке в форме сумки. Ее удобно и очень легко носить везде с собой. Самое главное деревянная сумка функциональная, вы можете открыть ее и сыграть в игру", - поделилась девушка.

В апреле этого года Айнура планирует встретиться с представителями Louis Vuitton. Ее предложение о создании сумки в форме юрты поддержал один из известных мировых брендов и пригласил в Париж обсудить дизайн.

"В рекламе я увидела, что Louis Vuitton открыли магазин, похожий на нашу юрту. Меня это заинтересовало, и я написала им письмо с предложением создать сумку в форме юрты. Я рассказала, что я сейчас реализую проект "Talapai" для развития национальных игр, его внешняя коробка в виде сумки своей формой напоминает кочевой дом наших предков. Я сама создаю этот дизайн и основная идея для Louis Vuitton основывалась на нем. Через 2 недели в ответном письме компания выразила заинтересованность в моем предложении и пригласила в Париж для дальнейшего обсуждения идеи", - рассказывает девушка.

Стоит отметить, что Айнура Полатова не обучалась профессионально дизайну. В этом году она будет обучаться в Германии, во Франкфуртском университете имени Гёте по программе академической мобильности ЕНУ.