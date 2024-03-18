Казахстанская школьница поступила в лучший университет мира

Алматинка Акерке Нурахметова получила приглашение учиться в лучшем вузе мира - Массачусетском технологическом институте (MIT), передаёт BaigeNews.kz.

Школьница рассказала, о том, как добилась успеха.

Акерке учится в NIS физико-математического направления в Алматы.

"Получение гранта от MIT - для меня удивительное событие. До сих пор я ощущаю себя словно в нереальности. Это приятное чувство радости не покидает меня ни на минуту. Процедура поступления в MIT была достаточно напряженной, но увлекательной. Университет предоставляет свой портал для подачи заявок, и я приступила к процессу сразу же, как только он открылся. Завершила я его уже после Нового года. Было сложно отвечать на некоторые вопросы, но я старалась быть максимально честной и точной", – рассказала казахстанка.

В школе отметили, что Акерке - настоящий пример того, как решимость и упорство могут открыть двери к самым грандиозным возможностям. Девушка не раз побеждала на международных и республиканских математических олимпиадах. В её копилке имеются медали "Шелкового пути", Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады, Туймаады и Жаутыковской олимпиады.

"Ученица NIS планирует связать будущее с инженерией. Также она мечтает изучить биомедицинскую инженерию. Участвовав во многих престижных олимпиадах, она теперь стремится использовать свои знания в области преподавания", - сообщили в школе.

Акерке преподаёт олимпиадную математику.