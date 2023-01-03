Казахстанская лёгкая промышленность нашла новые точки роста в 2022 году

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В январе-ноябре 2022 года объём промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 101,4 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По данным ведомства, рост произошёл за счёт увеличения объёмов продукции в обрабатывающей (4,2 процента), металлургической (3,9 процента), машиностроительной (8,9 процента) и лёгкой промышленности (6,9 процента), а также в сфере добычи руд цветных металлов (5,9 процента). В то же время снижение на 0,9 процента показала горнодобывающая промышленность.

В 2022 году министерство индустрии и инфраструктурного развития ввело новые меры стимулирования промышленности к внедрению цифровых технологий, которые, как ожидается, должны повлиять на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности. Уже шесть промпредприятий получили возмещение затрат на IT-решения.

Министерство также продолжает обеспечивать поддержку производств в форме промышленного гранта на модернизацию технологического оборудования с возможностью получения софинансирования в размере 50 процентов стоимости закупаемого оборудования (не более 750 миллионов тенге). В 2023 году для предоставления гранта из республиканского бюджета предусмотрены 1,6 миллиарда тенге.

В качестве дополнительных мер поддержки промышленности МИИР РК на 2023 год запланирован ряд мероприятий, в том числе проведение международного форума АММ-2023 и XI Форума машиностроителей Казахстана с участием зарубежных стран. На его площадке формируется стратегия развития не только машиностроительной отрасли, но и обрабатывающей промышленности страны, разрабатываются новые механизмы обеспечения машиностроительных предприятий доступным сырьём и развития местного содержания.

В 2023 году также запланировано участие казахстанских промышленных предприятий в масштабной выставке "ИННОПРОМ" в Казахстане, России и Узбекистане.