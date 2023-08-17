Казахстанская компания попала под санкции США

США добавили в санкционный список за связи с КНДР компании из России, Казахстана и Словакии, которые, как считает Вашингтон, связаны с гражданином Словакии, пытавшимся посредничать в торговле оружием между Россией и КНДР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

США внесли в санкционный список, связанный с КНДР, четыре юрлица и одного человека, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Среди попавших под санкции значатся три организации, которые Вашингтон связывает с ранее вошедшим в список Ашотом Мкртычевым:

Defence Engineering, зарегистрированная в Казахстане;

ООО "Верус", зарегистрированное в России;

Versor, зарегистрированная в Словакии (согласно информации на сайте, занимается торговлей оборонной продукцией.