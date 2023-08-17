Казахстанская компания попала под санкции США
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США добавили в санкционный список за связи с КНДР компании из России, Казахстана и Словакии, которые, как считает Вашингтон, связаны с гражданином Словакии, пытавшимся посредничать в торговле оружием между Россией и КНДР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.
США внесли в санкционный список, связанный с КНДР, четыре юрлица и одного человека, сообщает управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
Среди попавших под санкции значатся три организации, которые Вашингтон связывает с ранее вошедшим в список Ашотом Мкртычевым:
Defence Engineering, зарегистрированная в Казахстане;
ООО "Верус", зарегистрированное в России;
Versor, зарегистрированная в Словакии (согласно информации на сайте, занимается торговлей оборонной продукцией.
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