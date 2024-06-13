Казахстанская компания попала под санкции: спецпосланник ЕС снова приедет в Казахстан

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал информацию о том, что в санкционный список попала казахстанская компания, передаёт BaigeNews.kz.

"Да, попала, "КБР-Технологии". Но вот по данным комитета госдоходов и Министерства промышленности, Комитета промышленности, за экспортной, импортной лицензией эта компания не обращалась. И у нас есть перечень приоритетных товаров - порядка 50 кодов, по которым мы делаем субъектно-ориентированный профиль компании. На неё тоже субъектно-ориентированный профиль не составлялся, поскольку товары из этой категории она не импортировала в Казахстан и не реэкспортировала из Казахстана до этого. Поэтому мы сейчас с этой проблемой разбираемся", - сказал Серик Жумангарин.

По его словам, у санкционирующих стран есть свои методы выведения этих компаний.

"Остаётся след учредителей некоторых компаний. Они знают, как по ним идти. Каким образом эта компания попала, у нас просто сейчас самих... одна из первоочередных задач выявить. Но надо полагать, да, у нас товарооборот растёт. За эти несколько месяцев объём импорта составил порядка 13,5 млрд долларов. Из них по приоритетным товарам - 335 млн. И поэтому достаточно много компаний участвует в этом процессе. Надо привыкать, что подобные ситуации в будущем будут повторяться. Сейчас, во-первых, мы должны понять, на основании чего она была туда включена. Я же вам сказал, следов у нас нет. По тем товарам, которые мы мониторим. У нас очень жёсткий мониторинг по тем товарам, которые были выключены в приоритеты списка", - добавил он.

Казахстан, по его словам, не поддерживает антироссийские санкции, но вынужден их соблюдать, потому что это соответствует экономическим интересам страны.