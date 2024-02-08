Казахстанская команда спецназа завоевала престижную награду в Дубае
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Команда "САРДАР" Службы государственной охраны РК завоевала бронзовую медаль международных соревнований среди подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge 2024 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу государственной охраны Республики Казахстан.
Как отметили в ведомстве, команда спецназа республики стала призером престижного международного состязания впервые за всю историю независимого Казахстана. Они уступили только хозяевам соревнований - командам полиции Дубая.
Как отметили в Службе госохраны, UAE SWAT Challenge – чемпионат мира среди подразделений специального назначения силовых структур. Его называют "Олимпиадой спецназа".
В этом году состязания проводились в пятый раз. Более 80 команд со всего мира из числа лучших сотрудников спецподразделений прошли сложные испытания, включающие преодоление препятствий, штурмовые операции, освобождение заложников, эвакуацию раненых, стрельбу из различных видов оружия.
Отмечается, что на всех этапах команда "САРДАР" показала отличные тактические навыки, силу, стойкость и крепость духа.
"Несомненно, блистательный успех команды Службы государственной охраны РК стал результатом постоянной подготовки личного состава специального государственного органа страны и усилий, направленных на его патриотическое воспитание во благо сохранения безопасности и процветания государства. На пути к победе членов команд также воодушевлял новый гимн личного состава Службы государственной охраны РК - композиция "Рух", звучавшая во время прохождения заключительного этапа ""Полоса препятствий. Команда "САРДАР" посвящает свою победу на международном соревновании всем соотечественникам!", - сообщили в Службе госохраны.
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