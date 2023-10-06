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Казахстанская джитсерка взяла серебро на Азиаде

Сегодня, 14:23
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olympic.kz Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: olympic.kz

Уступив в финале, казахстанская джитсерка завоевала второе место на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанка Галина Дуванова стала второй на Азиатских ирах-2022 (КНР, Ханчжоу) в джиу-джитсу. Она завоевала серебро в весе до 57 килограммов.

В финале Дуванова уступила Анни Рамирес из Филиппин со счетом 0:2.

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