Казахстанская джитсерка взяла серебро на Азиаде

Уступив в финале, казахстанская джитсерка завоевала второе место на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанка Галина Дуванова стала второй на Азиатских ирах-2022 (КНР, Ханчжоу) в джиу-джитсу. Она завоевала серебро в весе до 57 килограммов.

В финале Дуванова уступила Анни Рамирес из Филиппин со счетом 0:2.