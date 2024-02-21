Казахстанок спасли из рабства в "золотом треугольнике" – МИД РК

Подробности о спасении казахстанок из трудового рабства в "золотом треугольнике" рассказали в МИД, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что в конце января консулу Казахстана в Таиланде поступило сообщение о нашей соотечественнице, находящейся в трудовом рабстве в "золотом треугольнике". Она просила помочь вызволить её.

"После определённых действий с местными властями выяснилось, что в рабстве находятся две наши гражданки. Мы приложили все усилия, в течение месяца проводили переговоры, они были вызволены и в данный момент летят в Казахстан", - рассказал Смадияров.

Он отметил, что одна из девушек родом из Алматы, другая – из Актобе. За свободу каждой из них требовали по 10 тысяч долларов.

"Самое удивительное, что эти девушки прекрасно знали о ситуации, читали в новостях, но считали, что этого с ними не произойдёт. Обвинять их в правовой неграмотности тоже неправильно, потому что они обе с высшим образованием, знают несколько языков. Но "купились" на обещания высокой зарплаты. Поэтому поехали в Таиланд и оказались в такой сложной ситуации", - рассказал Айбек Смадияров.

В МИД рекомендовали казахстанцам при выезде на работу за рубеж внимательно изучать все контакты, условия и сами компании.