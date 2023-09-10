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Казахстанку задержали в Турции по подозрению в убийстве мужа

Сегодня, 18:16
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

30-летнюю казахстанку задержали в Турции. Женщину подозревают в убийстве гражданского мужа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официального представителя МИД РК.

"31 августа в городе Бурса задержана гражданка РК 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина. Ведётся следствие", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По его словам, женщина жила в Турции с 2018 года. Погибший был её сожителем.

"В ходе бытовой ссоры женщина нанесла супругу ножевые ранения, от которых он скончался", - уточнили в МИД.

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