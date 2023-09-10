Казахстанку задержали в Турции по подозрению в убийстве мужа

30-летнюю казахстанку задержали в Турции. Женщину подозревают в убийстве гражданского мужа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официального представителя МИД РК.

"31 августа в городе Бурса задержана гражданка РК 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина. Ведётся следствие", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

По его словам, женщина жила в Турции с 2018 года. Погибший был её сожителем.