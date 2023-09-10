Казахстанку задержали в Турции по подозрению в убийстве мужа
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
272Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
30-летнюю казахстанку задержали в Турции. Женщину подозревают в убийстве гражданского мужа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официального представителя МИД РК.
"31 августа в городе Бурса задержана гражданка РК 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина. Ведётся следствие", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
По его словам, женщина жила в Турции с 2018 года. Погибший был её сожителем.
"В ходе бытовой ссоры женщина нанесла супругу ножевые ранения, от которых он скончался", - уточнили в МИД.
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