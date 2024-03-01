Казахстанку оштрафовали после видео в соцсетях

Жительницу ВКО оштрафовали за то, что она распространила ложные сведения о бывшем месте работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда района Алтай, горожанка работала поваром в одном из местных кафе. В ноябре 2023 года её уволили по инициативе работодателя. Тогда бывшая работница заведения общепита разместила в соцсетях видео с информацией о том, что в кафе царит антисанитария. Проведённая проверка не выявила никаких нарушений.

Женщину признали виновной по части 2 статьи 73-3 Административного кодекса "Публичное распространение с использованием СМИ заведомо ложных сведений, которые не соответствуют действительности, порочащих честь и достоинство другого лица". В качестве наказания суд назначил ей штраф в размере 434 700 тенге.