Казахстанки завоевали две медали на турнире по женской борьбе в Турции

Представительницы команды Казахстана по женской борьбе Эмма Тисина и Эльмира Сыздыкова вошли в число призеров крупного турнира в турецкой Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Эльмира Сыздыкова принесла команде серебряную награду. Она стала второй в весовой категории до 76 килограммов.

Эмма Тисина в свою очередь показала третий результат в весе до 57 килограммов.