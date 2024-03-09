Казахстанки завоевали две медали на турнире по женской борьбе в Турции
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
93Фото: olympic.kz
Представительницы команды Казахстана по женской борьбе Эмма Тисина и Эльмира Сыздыкова вошли в число призеров крупного турнира в турецкой Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Эльмира Сыздыкова принесла команде серебряную награду. Она стала второй в весовой категории до 76 килограммов.
Эмма Тисина в свою очередь показала третий результат в весе до 57 килограммов.
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