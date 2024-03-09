  • 9 Марта, 11:34
  • BAIGENEWS

Казахстанки завоевали две медали на турнире по женской борьбе в Турции

Сегодня, 10:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
93
Фото: olympic.kz

Представительницы команды Казахстана по женской борьбе Эмма Тисина и Эльмира Сыздыкова вошли в число призеров крупного турнира в турецкой Анталии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Эльмира Сыздыкова принесла команде серебряную награду. Она стала второй в весовой категории до 76 килограммов.

Эмма Тисина в свою очередь показала третий результат в весе до 57 килограммов.

 

Самое читаемое

Наверх