Казахстанки выиграли "бронзу" на престижном турнире по гимнастике в Финляндии
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
85Фото: Минтуризма и спорта РК
Команда из Казахстана Alan-Junior стала бронзовым призёром среди юниоров на международном турнире Espoo AGG Cup по эстетической групповой гимнастике в Финляндии, передаёт BaigeNews.kz.
В состав коллектива вошли Аиша Мухитбекова, Рауана Альбекова, Варвара Кондратенко, Дарина Накып, Ислана Русланкызы, Альнур Болатбек, Лилия Юн, Софья Юн и Адина Орынбай. Тренер - Аяулым Акмурзина.
Первое и второе место заняли финские команды. В соревнованиях участвовали 55 коллективов из 12 стран.
Это первые международные соревнования в сезоне, где казахстанские гимнастки выступили с новой программой. Основной старт, к которому идёт подготовка - чемпионат Азии в Гонконге. Он запланирован на октябрь 2024 года.
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