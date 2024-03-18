Казахстанки выиграли "бронзу" на престижном турнире по гимнастике в Финляндии

Команда из Казахстана Alan-Junior стала бронзовым призёром среди юниоров на международном турнире Espoo AGG Cup по эстетической групповой гимнастике в Финляндии, передаёт BaigeNews.kz.

В состав коллектива вошли Аиша Мухитбекова, Рауана Альбекова, Варвара Кондратенко, Дарина Накып, Ислана Русланкызы, Альнур Болатбек, Лилия Юн, Софья Юн и Адина Орынбай. Тренер - Аяулым Акмурзина.

Первое и второе место заняли финские команды. В соревнованиях участвовали 55 коллективов из 12 стран.

Это первые международные соревнования в сезоне, где казахстанские гимнастки выступили с новой программой. Основной старт, к которому идёт подготовка - чемпионат Азии в Гонконге. Он запланирован на октябрь 2024 года.