Казахстанка 39 лет жила с паспортом СССР и не могла оформить пенсию
Сегодня, 03:44
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Сегодня, 03:44Сегодня, 03:44
161Фото: pixabay / иллюстративное фото
В Костанайской области установлена пенсионерка, которая жила с паспортом СССР и не могла оформить пенсионную выплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Женщина проживает в Карабалыкском районе.
"Согласно пояснениям женщины, с 1985 года она проживала на территории Республики Казахстан с паспортом СССР, из-за чего не могла оформить документы для получения пенсии", – указывается в сообщении.
Ей помогли получить удостоверение личности гражданина РК и оказывается помощь в оформлении пенсионных выплат.