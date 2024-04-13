Казахстанка 39 лет жила с паспортом СССР и не могла оформить пенсию

В Костанайской области установлена пенсионерка, которая жила с паспортом СССР и не могла оформить пенсионную выплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Женщина проживает в Карабалыкском районе.

"Согласно пояснениям женщины, с 1985 года она проживала на территории Республики Казахстан с паспортом СССР, из-за чего не могла оформить документы для получения пенсии", – указывается в сообщении.

Ей помогли получить удостоверение личности гражданина РК и оказывается помощь в оформлении пенсионных выплат.