Казахстанка завоевала цирковой "Оскар" в Монте-Карло
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Эквилибристка Казахского государственного цирка Таисия Демидова стала обладательницей награды "Бронзовый юниор" на 11-м фестивале "Новое поколение", который проводился в рамках Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Конкурс считается одним из самых авторитетных в мире и носит звание циркового "Оскара", передаёт BaigeNews.kz.
Таисия выступила в Монако с номером "Эквилибр с хула-хупами". Кроме бронзовой медали она удостоилась двух специальных наград: "Приз друзей Итальянского цирка" и "Специальная премия Управления Национального образования и спорта".
В 2023 году артисты Алматинского цирка впервые прошли повышение квалификации в Пекинской международной школе акробатики и Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Также впервые за последние 35 лет цирк возобновил зарубежную гастрольную деятельность и выступил с программой в Душанбе и Тбилиси.
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