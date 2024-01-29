Казахстанка завоевала цирковой "Оскар" в Монте-Карло

Эквилибристка Казахского государственного цирка Таисия Демидова стала обладательницей награды "Бронзовый юниор" на 11-м фестивале "Новое поколение", который проводился в рамках Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Конкурс считается одним из самых авторитетных в мире и носит звание циркового "Оскара", передаёт BaigeNews.kz.

Таисия выступила в Монако с номером "Эквилибр с хула-хупами". Кроме бронзовой медали она удостоилась двух специальных наград: "Приз друзей Итальянского цирка" и "Специальная премия Управления Национального образования и спорта".

В 2023 году артисты Алматинского цирка впервые прошли повышение квалификации в Пекинской международной школе акробатики и Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Также впервые за последние 35 лет цирк возобновил зарубежную гастрольную деятельность и выступил с программой в Душанбе и Тбилиси.