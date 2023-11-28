Казахстанка выступит в финале Гран-при по таэквондо

Лучшие таэквондисты мира соберутся в Манчестере (Великобритания) на World Taekwondo Grand Prix. Среди них будет единственная казахстанка - Жансель Дениз, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования пройдут со 2 по 3 декабря. Последнее крупное событие года даст спортсменам возможность набрать квалификационные очки для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В Манчестере ждут 128 суперзвезд из 38 стран в восьми олимпийских весовых категориях.

Честь Казахстана будет защищать Жансель Дениз в весе +67 килограммов. Она серебряный призёр Азиады в Джакарте и бронзовый призёр Игр в Ханчжоу, сейчас занимает 14-е место в олимпийском рейтинге.