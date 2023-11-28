Казахстанка выступит в финале Гран-при по таэквондо
Сегодня, 20:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:07Сегодня, 20:07
138Фото: Минтуризма и спорта РК
Лучшие таэквондисты мира соберутся в Манчестере (Великобритания) на World Taekwondo Grand Prix. Среди них будет единственная казахстанка - Жансель Дениз, передаёт BaigeNews.kz.
Соревнования пройдут со 2 по 3 декабря. Последнее крупное событие года даст спортсменам возможность набрать квалификационные очки для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В Манчестере ждут 128 суперзвезд из 38 стран в восьми олимпийских весовых категориях.
Честь Казахстана будет защищать Жансель Дениз в весе +67 килограммов. Она серебряный призёр Азиады в Джакарте и бронзовый призёр Игр в Ханчжоу, сейчас занимает 14-е место в олимпийском рейтинге.
Самое читаемое
- Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
- Женская сборная Казахстана по футболу сотворила сенсацию в Лиге наций
- Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области
- В Турции море вышло из берегов и затопило улицы
- Женщина заставляла студентку заниматься проституцией в Уральске