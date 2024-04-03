Казахстанка сняла интимное видео и вымогала деньги у экс-руководителя
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В Туркестанской области за вымогательство осудили 35-летнюю мать двоих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Разведённая женщина требовала деньги у своего бывшего руководителя за нераспространение видеозаписи интимного характера.
Инцидент произошёл несколько лет назад в одном из колледжей региона. Женщина работала там лаборантом. Она записала на видео интимную встречу с директором, а затем за нераспространение видео потребовала сначала 2,5 тысячи долларов, а потом ещё 2,5 миллиона тенге и автомобиль. Потерпевший обратился в полицию.
Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы и обязал выплатить потерпевшему 28 миллионов тенге.
Приговор суда в законную силу не вступил. Адвокаты подсудимой подали апелляцию. Они просят учесть, что на иждивении женщины находятся малолетние дети.
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