Казахстанка выиграла "золото" в финале Кубка мира по стендовой стрельбе

В столице Катара Дохе казахстанка Асем Орынбай завоевала золотую медаль в финале Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

На катарском стрельбище, казахстанка приняла участие в финальных соревнованиях дисциплины "скит" и сумела набрать 51 очко.

У Кьяры Ди Марчиантонио из Италии серебряная медаль (50 очков), бронзовая награда досталась Дание Джо Вицци (США).

Сенсацией завершилось выступление трёхкратной олимпийской чемпионки из США Кимберли Роуд. В её активе лишь 34 очка.

"От всей души поздравляю Асем Орынбай с победой на Кубке мира. В этом году для Асем был очень удачный сезон. На Азиатских играх в Китае она завоевала две золотые и одну бронзовую награду. И вот спустя короткое время, ей не нашлось равных на мировом первенстве. Это отличный результат. Уверен, что наша чемпионка будет также радовать всех болельщиков своими победами. Эта победа вдохновит многих молодых спортсменов на самые высокие достижения", - поздравил спортсменку министр Ермек Маржикпаев.

Международная федерация стрельбы (ISSF) организовала подобный финал спустя четыре года. В соревнованиях участвуют 179 лучших стрелков из 42 стран.