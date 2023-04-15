Казахстанка выиграла суд против "Правительства для граждан"

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Гражданка М. подала к госкорпорации "Правительство для граждан" иск о признании незаконными действий сотрудников ЦОНа Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассматривал специализированный межрайонный административный суд Астаны. Согласно материалам дела, истец в декабре 2022 года обратилась в ЦОН для оформления пенсии по достижению 60,5 лет, однако документы там не приняли ввиду неполного пакета. Сотрудник ЦОНа разъяснил в устной форме, что необходим запрос в архив Петропавловска с целью подтверждения стажа с места работы. И попросил явиться 4 января 2023 года после получения вышеуказанных данных.

"Иск мотивирован тем, что в указанный день истец вновь пришла в ЦОН, однако в приёме документов отказано ввиду недостижения пенсионного возраста, о чём выдана расписка. Согласно пункту 1 статьи 11 закона РК "О пенсионном обеспечении", назначение пенсионных выплат по возрасту производится с 1 января 2022 года – по достижении 60,5 лет, с 1 января 2023 года – по достижении 61 года. В суде установлено, что ответчиком не приняты документы ввиду отсутствия оригинала свидетельства о расторжении брака, однако сотрудником расписка об отказе в приёме заявления не вручена истцу", - отмечается в сообщении суда.

Суд решил, что ответчик оказал ненадлежащую услугу истцу, в итоге последняя лишилась законного права на получение пенсионных выплат по достижению 60,5 лет.

Иск удовлетворён в полном объёме. Суд обязал ответчика принять заявление истца о назначении пенсии.