Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров

Студентка ЕНУ имени Гумилева Нинель Аблаева выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Казахстанка выступала в весовой категории 57 килограммов и защитила звание мастера спорта международного класса. Она подняла 400 килограммов в трех упражнениях: присед – 155 килограммов, жим – 82,5 килограмма, тяга – 162,5 килограмма.

В прошлом году Нинель Аблаева завоевала две золотые медали чемпионата по пауэрлифтингу. Также она становилась призером Казахстана, серебряным призером мира и чемпионом Азии, имеет звание мастера спорта, а также звание КМС по рукопашному бою.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в Румынии. В нем принимают участие спортсмены от 14 до 23 лет.