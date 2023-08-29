  • 29 Августа, 15:47
  • BAIGENEWS
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров

Сегодня, 14:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МНВО Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
235
Фото: МНВО

Студентка ЕНУ имени Гумилева Нинель Аблаева выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Казахстанка выступала в весовой категории 57 килограммов и защитила звание мастера спорта международного класса. Она подняла 400 килограммов в трех упражнениях: присед – 155 килограммов, жим – 82,5 килограмма, тяга – 162,5 килограмма.

В прошлом году Нинель Аблаева завоевала две золотые медали чемпионата по пауэрлифтингу. Также она становилась призером Казахстана, серебряным призером мира и чемпионом Азии, имеет звание мастера спорта, а также звание КМС по рукопашному бою.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в Румынии. В нем принимают участие спортсмены от 14 до 23 лет.

Самое читаемое

Наверх