Казахстанка второй раз подряд взяла "серебро" на чемпионате мира по женской борьбе

Фото: olympic.kz

Казахстанка Жамиля Бакбергенова стала серебряным призёром чемпионата мира по женской борьбе в Белграде (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с американкой Амит Эйлор. Схватка завершилась довольно быстро. Соперница мгновенно захватила преимущество, провела эффективный приём, а затем увеличила счёт до разгромного.

Амит одержала досрочную победу за счёт технического преимущества.

Отметим, что Бакбергенова во второй раз в карьере стала второй на чемпионате мира. В прошлом году она также завоевала "серебро".