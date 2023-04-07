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instagram.com/inur_nurpeissova Сегодня, 21:25
258
Сегодня, 21:25
258
Фото: instagram.com/inur_nurpeissova

Казахстанка стала участницей шоу "Голос"

32-летняя Айнур Нурпеисова из Кызылорды прошла этап слепых прослушиваний и отобралась в число участников шоу "Голос" на российском Первом канале, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина призналась, что на конкурс её привел сын, который сам был участником проекта "Голос.Дети" в девятом сезоне и выступал за команду Егора Крида.

Айнур блестяще исполнила песню "Talking to the Moon" Bruno Mars. На фортепиано ей аккомпанировал сын - Тимур Тян.

На первых же секундах песни к казахстанке синхронно повернулись два наставника - Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Дослушали композицию и одновременно нажали на красные кнопки Баста и Антон Беляев. От неожиданности Айнур прослезилась и в итоге выбрала своим наставником Беляева.

 
 
 
 
 
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Публикация от iNUR/ Айнур Нурпеисова (@inur_nurpeissova)

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Сегодня, 21:25
258
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