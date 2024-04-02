Казахстанка собралась покорить самую высокую точку планеты – пик Эверест

Альпинистка Анар Бурашева этой весной намерена покорить самую высочайшую точку планеты - пик Эверест - и стать первой женщиной казашкой на вершине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

За плечами молодой спортсменки уже три восхождения: пики Талгар, Монблан и Килиманджаро. На этот раз девушка намерена вознести государственный флаг над самой высокой точкой мира в честь выдающихся героев Казахстана.

Руководить экспедиционной группой из семи человек будет легендарный казахстанский альпинист Максут Жумаев.

Экспедиция стартует 6 апреля и продлится два месяца.

"Очень много ожиданий, конечно же, есть и страх, потому что это очень рискованное мероприятие. Но в целом, я думаю, я ментально готова к этому. Потому что я такой человек, у которого волнение проявляется гораздо раньше, а уже непосредственно перед или во время задания, я становлюсь спокойной", - рассказала скайраннер Анар Бурашева.

Мы считаем, что восхождение на Эверест - это прекрасная возможность совершить подвиг в наше время, отметил руководитель экспедиции Kazakh Everest Team Максут Жумаев.