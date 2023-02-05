Казахстанка подала в суд из-за поста в Facebook

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До суда дошёл конфликт в социальной сети Facebook между жительницами Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело в отношении гражданки А. по части 2 статьи 31 УК РК (Оскорбление, совершённое с использованием сетей телекоммуникаций) рассмотрено в Кызылкогинском районном суде.

На сайте областного суда сообщается, что гражданка А. в Facebook опубликовала пост, проявив неуважение к потерпевшей, публично непристойно унизила её честь и достоинство, распространив недостоверные сведения.

До начала судебного разбирательства от сторон поступило соглашение о примирении в порядке медиации. Потерпевшая примирилась с обвиняемой и отказалась от частной жалобы. Суд постановил прекратить уголовное дело.