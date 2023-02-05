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pixabay.com Вчера, 23:22
161
Вчера, 23:22
161
Фото: pixabay.com

Казахстанка подала в суд из-за поста в Facebook

До суда дошёл конфликт в социальной сети Facebook между жительницами Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело в отношении гражданки А. по части 2 статьи 31 УК РК (Оскорбление, совершённое с использованием сетей телекоммуникаций) рассмотрено в Кызылкогинском районном суде. 

На сайте областного суда сообщается, что гражданка А. в Facebook опубликовала пост, проявив неуважение к потерпевшей, публично непристойно унизила её честь и достоинство, распространив недостоверные сведения.

До начала судебного разбирательства от сторон поступило соглашение о примирении в порядке медиации. Потерпевшая примирилась с обвиняемой и отказалась от частной жалобы. Суд постановил прекратить уголовное дело.

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#суд #оскорбление #Социальные Сети #facebook #Атырауская область
BaigeNews.kz
Вчера, 23:22
161
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