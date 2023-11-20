Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате мира по тяжёлой атлетике

На чемпионате мира по тяжёлой атлетике среди юниоров, проходящем в Гвадалахаре (Мексика), казахстанец Едиге Емберды взял "золото", передаёт BaigeNews.kz.

В весовой категории до 81 килограмма в сумме двоеборья он показал результат 336 (145+191) килограммов.



Казахстанка Юлия Трошкина в категории 49 килограммов стала десятой. Она подняла 150 (70+80) килограммов.

Такое же место у Петра Хребтова в весе до 67 килограммов (270 (120+150) килограммов).



Всего в соревнованиях принимают участие 229 спортсменов из 44 стран.