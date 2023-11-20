Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате мира по тяжёлой атлетике
Сегодня, 20:15
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Сегодня, 20:15Сегодня, 20:15
120Фото: instagram.com/qaz_olympics
На чемпионате мира по тяжёлой атлетике среди юниоров, проходящем в Гвадалахаре (Мексика), казахстанец Едиге Емберды взял "золото", передаёт BaigeNews.kz.
В весовой категории до 81 килограмма в сумме двоеборья он показал результат 336 (145+191) килограммов.
Казахстанка Юлия Трошкина в категории 49 килограммов стала десятой. Она подняла 150 (70+80) килограммов.
Такое же место у Петра Хребтова в весе до 67 килограммов (270 (120+150) килограммов).
Всего в соревнованиях принимают участие 229 спортсменов из 44 стран.
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