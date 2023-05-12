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t.me/vestisport Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20
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Фото: t.me/vestisport

Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Нургиса Адилетулы стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике, передаёт BaigeNews.kz.

Наш соотечественник, выступающий в весе до 102 кг, поднял по сумме двух упражнений 400 (181+219) кг и стал победителем турнира.

Отметим, что в рывке Нургиса завоевал малую серебряную медаль (181 кг), а в толчке – малую золотую медаль (219 кг).

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Сегодня, 15:20
411
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