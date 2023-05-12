- КНБ будет устанавливать размер вознаграждения за информацию о террористах 16:30 151
- Потребительский подход к госденьгам - в Киноцентре ответили на жалобы продюсеров 16:23 192
- Перевести статьи о насилии в семье в разряд публичных обвинений потребовали правозащитники 16:09 178
- В Актау запустили крупный газопровод высокого давления 15:56 211
- Зарплаты IT-шников в Казахстане выросли более чем на 300 тысяч тенге за год 15:45 250
- Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 15:20 411
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 15:12 340
- Хранить деньги на депозите минимум 3 месяца - Отбасы банк меняет условия ипотеки 15:08 623
- Президент назначил и уволил ряд судей в регионах 14:48 346
- Китайский телеканал покажет интервью с Токаевым 14:35 360
- Фейк о лишении права детей-инвалидов на лечение опровергли в Минздраве 14:16 425
- В Астане снимают кричащие вывески и наружную рекламу 14:01 400
- Филиалы 9 мировых вузов откроют в Казахстане до 2029 года 13:41 351
- Восьмилетнего ребёнка на самокате сбила машина в Балхаше 13:36 322
- Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области 13:20 360
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 13:10 569
- Учиться и работать смогут казахстанские студенты 1 и 2 курсов колледжей 12:53 376
- Казахстанцы активно избавляются от российских рублей 12:48 366
- В Казахстане зафиксировали рекордный рост цен на бензин 12:19 400
- Назначен председатель комитета миграционной службы МВД 11:55 376
- Заводы, рынки, элитные участки. Список возвращённых государству богатств озвучила Генпрокуратура 11:21 669
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 11:10 652
- "Врач больше времени проводит за компьютером, а не с пациентом" - сенатор о необходимости цифровизации 10:56 785
- Крупную партию наркотиков из США пытались ввезти в Казахстан 10:41 403
- Более 300 тысяч медсестёр отмечают свой профессиональный праздник в Казахстане 10:33 852
- Тогызкумалак или байга: какие национальные игры казахстанцы любят больше всего 10:25 619
- Антитеррористические учения проведут во всех школах Казахстана 12 мая 10:23 537
- Массовая драка среди подростков произошла в Петропавловске 10:20 461
- Ещё один вид пособий можно оформить через банковское приложение 10:03 455
- Это стоит знать: как оформить и получить декретные выплаты в Казахстане 09:41 500
- Средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности — премьер 09:19 426
- Гонщик "Астаны" финишировал в топ-10 шестого этапа "Джиро д’Италия" 09:03 439
- Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter 08:38 488
- Имамы вышли на татами в Шахтинске 07:56 528
- Сборная Казахстана по хоккею досрочно "стала" последней на ЧМ-2023 07:09 610
- Летом хотел сыграть свадьбу: сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на Медеу 06:31 647
- Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге 05:17 585
- Аренда квартир в Казахстане подорожала почти на треть 04:40 699
- "Не боржоми, но где-то рядом": аким Караганды попробовал воду из-под крана 03:02 632
- Сбитая опора освещения уличного фонаря упала на пешехода в Актюбинской области 02:23 536
- Пьяного мужчину сняли с поезда Мангистау – Алматы за нарушение порядка 01:45 598
- Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме 00:38 911
- Мужчину от прыжка из окна многоэтажки спасли полицейские Астаны 11.05.2023 659
- Работникам, спасавшим от паводков Актобе, так и не заплатили 11.05.2023 639
- Режим ЧС в Петропавловске: чем помогут погорельцам 11.05.2023 702
- Вагоны сошли с рельсов близ Шымкента 11.05.2023 626
- Трагедия в Актау: жуткие подробности о гибели человека сообщили очевидцы 11.05.2023 1054
- На 4 млн тенге обманул мошенник инвестора из Алматы 11.05.2023 653
- Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе 11.05.2023 794
- В Акмолинской и Жетысуской областях назначили глав департаментов экономических расследований 11.05.2023 1120
- Женщину подозревают в убийстве сторожа детсада в Экибастузе 11.05.2023 879
- Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области 11.05.2023 729
- С пожаром на Медеу не могут справиться несколько суток 11.05.2023 668
- Сменился глава ДЭР в Туркестанской области 11.05.2023 1054
- Вызов "скорой" - не инструмент для достижения своих целей. Врачи обратились к протестующим в Жанаозене 11.05.2023 631
- Спички, вороны, кирпичи: семейчане показали свои домашние коллекции 11.05.2023 1778
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 814
- Мощный взрыв прогремел в центре Милана 11.05.2023 713
- Сведения о регистрации актов гражданского состояния будут корректировать 11.05.2023 664
- Назначен глава департамента экономических расследований по Карагандинской области 11.05.2023 800
- Производителей бытовой техники могут освободить от уплаты НДС 11.05.2023 693
- Мать в порыве злости убила новорождённого в Павлодаре 11.05.2023 1065
- Режим ЧС объявили в Петропавловске 11.05.2023 763
- У нас нет права на следующую ошибку – Ашимбаев о реформах ОСИ 11.05.2023 734
- Численность занятого населения растёт в Казахстане 11.05.2023 642
- Казахстанцы стали чаще покупать жильё 11.05.2023 667
- Зола на вес золота: ценные отходы тоннами лежат в Павлодарской области 11.05.2023 10703
- В АЗРК сообщили о расследовании в отношении КТЖ 11.05.2023 726
- Сумма накоплена серьёзная - Ашимбаев о возврате незаконно выведенных за рубеж денег 11.05.2023 887
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1194
- В июне казахстанцы отдохнут на один день больше 11.05.2023 804
- Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО 11.05.2023 1070
- Мощное землетрясение в Японии разрушило более 500 домов 11.05.2023 970
- Квалификационные требования к майнерам утвердили в Казахстане 11.05.2023 685
- В Актау обрушился козырёк жилого дома - есть погибший 11.05.2023 981
- 100 миллионов тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Астаны 11.05.2023 1092
- В Казахстане обновили базу вопросов для пробной сдачи ЕНТ 11.05.2023 769
- Случаи выпадения детей из окон участились в Казахстане 11.05.2023 724
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 965
- Должны быть подключены к теплу до отопительного сезона - Касымбек о долгостроях Астаны 11.05.2023 1096
Сегодня, 15:20
411
411Фото: t.me/vestisport
Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Нургиса Адилетулы стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике, передаёт BaigeNews.kz.
Наш соотечественник, выступающий в весе до 102 кг, поднял по сумме двух упражнений 400 (181+219) кг и стал победителем турнира.
Отметим, что в рывке Нургиса завоевал малую серебряную медаль (181 кг), а в толчке – малую золотую медаль (219 кг).
Поделитесь:
-
Trend news
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 15:12 308
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 13:10 558
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 11:10 643
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 807
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1183
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 958
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1108
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1389
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 962
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1100
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1025
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 1585
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1012
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1213
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1065
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 20385
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1312
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1573
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 11662
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1254
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2118
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1791
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2062
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1960
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9080
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1880
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1803
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2735
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2538
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1730
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1562
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1633
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2034
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2174
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1738
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2535
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2896
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2054
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2363
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2343
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2444
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2921
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18402
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3357
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2313
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2387
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2675
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2604
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2238
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5332
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2151
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2276
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 13420
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2574
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2231
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2389
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2341
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3466
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4370
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3000
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2305
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3077
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2768
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4339
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3401
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2659
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8078
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4453
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2841
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2586
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31933
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 4231
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3432
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3696
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7571
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3423
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2915
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2860
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 3134
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 3090
-
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1437
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1313
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1229
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1362
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1414
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1337
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1356
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2401
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1474
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1626
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1973
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1752
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1940
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1599
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2141
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1782
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2136
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1777
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1891
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3357
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2173
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2375
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2671
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3023
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2967
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3476
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3837
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3340
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3586
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3671
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3849
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3790
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3683
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3901
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4179
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4124
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5681
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4762
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5089
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5090
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5773
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4948
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4713
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5030
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8205
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5365
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5209
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4755
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5185
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4615
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4850
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5149
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5827
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4929
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4927
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5128
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4716
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5773
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4607
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5164
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5780
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5300
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4846
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5293
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5242
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4960
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5246
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5603
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6090
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5850
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5025
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5863
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5396
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5868
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5269
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5246
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5148
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5192
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5605
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 6131