Казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате Азии по вольной борьбе
Сегодня, 18:46
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Сегодня, 18:46Сегодня, 18:46
118Фото: Дирекция развития спорта
Борец вольного стиля Асыл Айтакын стал серебряным призёром чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанец бился за "золото" в весовой категории до 61 килограмма. В решающей схватке ему противостоял хозяин ковра Тайырбек Жумашбекулы, который и стал победителем.
В весе до 74 килограммов Талгат Сырбаз поборется за "бронзу", а Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов) выступит в финале.
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