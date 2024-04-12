Казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате Азии по вольной борьбе

Борец вольного стиля Асыл Айтакын стал серебряным призёром чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанец бился за "золото" в весовой категории до 61 килограмма. В решающей схватке ему противостоял хозяин ковра Тайырбек Жумашбекулы, который и стал победителем.

В весе до 74 килограммов Талгат Сырбаз поборется за "бронзу", а Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов) выступит в финале.