Казахстанец завоевал "серебро" Кубка мира по пара-пулевой стрельбе

Спортсмен Казахстана Еркин Габбасов занял второе место на Кубке мира по пара-пулевой стрельбе и завоевал путевку на Паралимпийские игры Париж-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, в полуфинале произвольной дисциплины R1 казахстанец занял седьмое место и вышел в финал.

В финале он завоевал серебряную медаль. Золото взял кореец Джангхо Ли. Третье место досталось спортсмену из Греции С. Галогавросу.

"Спортсмены, занявшие с первого по восьмое место в полуфинале, проходят в финал. Наш спортсмен проявил себя отлично в финале, уступив лишь на три очка в борьбе за золото. У призёра соревнований Джангхо Ли уже была лицензия на Паралимпийские игры, поэтому казахстанскому спортсмену, занявшему второе место, предоставлена лицензия на Париж-2024. Таким образом, у нас в настоящее время есть 11 лицензированных спортсменов на Паралимпийские игры. Это сборная Казахстана по параволейболу, параканоист Спатай Бибарыс, легкоатлет Дастан Мукажбеков, парапауэрлифтер Давид Дегтярев, трое парапловцов и паратаеквондистов: Камиля Досмалова, Нурлан Домбаев и Нышан Омиралы. Теперь и Еркин Габбасов пополнил список лицензиатов Паралимпийских игр Париж-2024. Надеемся, что количество лицензиатов еще увеличится до начала игр", — отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Султанбек Каби.

Кубок мира по парапулевой стрельбе проходит в Нью-Дели с 6 по 15 марта, в соревнованиях принимают участие 268 спортсменов из 49 стран мира.