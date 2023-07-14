Казахстанец завоевал гран-при детского конкурса "Славянского базара" в Беларуси

Фото: fest-sbv.gck.by

12- летний казахстанец Шерхан Арыстан стал обладателем гран-при XXI международного детского музыкального конкурса "Витебск", который проходит в рамках фестиваля "Славянский базар" в Беларуси, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщается в официальном аккаунте фестиваля в Facebook.

Награду Шерхан Арыстан получил от президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает "БЕЛТА".

Жюри конкурса поставило 12-летнему Шерхану Арыстану максимальные оценки в оба дня - по 70 баллов. В итоге он обошёл всех соперников и получил 140 баллов. В первый день он выступил с композицией Ama, Credi e Vai ("Люби, верь и иди") Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер.

"Шерхан признался, что ему очень понравился и конкурс, и фестивальный Витебск, он уже купил подарки всей своей большой семье, которая болеет за него. Бабушке — белорусский посудный сервиз", — сообщается на сайте фестиваля.

Участница из Беларуси София Рустамова уступила лидеру конкурса всего четыре балла. В первый конкурсный день количество её баллов составляло 66, и во второй день песня на белорусском языке принесла ей желанный максимум в 70 баллов.