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Казахстанец завоевал бронзу турнира по дзюдо в Токио
Представитель команды Казахстана по дзюдо Галымжан Кырыкбай стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Токио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.
Галымжан стал третьим в весовой категории свыше 100 килограммов.
Он должен был провести схватку за "бронзу" с чехом Лукашом Крпалеком. Однако соперник не явился на татами - победа была присуждена казахстанцу.
Не исключено, что Крпалек получил травму, так как с полуфинала он тоже снялся.
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