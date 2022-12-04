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olympic.kz Сегодня, 22:09
52
Сегодня, 22:09
52
Фото: olympic.kz

Казахстанец завоевал бронзу турнира по дзюдо в Токио

Представитель команды Казахстана по дзюдо Галымжан Кырыкбай стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Токио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Галымжан стал третьим в весовой категории свыше 100 килограммов.

Он должен был провести схватку за "бронзу" с чехом Лукашом Крпалеком. Однако соперник не явился на татами - победа была присуждена казахстанцу.

Не исключено, что Крпалек получил травму, так как с полуфинала он тоже снялся.

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#спорт #дзюдо
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:09
52
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