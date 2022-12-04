Казахстанец завоевал бронзу турнира по дзюдо в Токио

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по дзюдо Галымжан Кырыкбай стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Токио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Галымжан стал третьим в весовой категории свыше 100 килограммов.

Он должен был провести схватку за "бронзу" с чехом Лукашом Крпалеком. Однако соперник не явился на татами - победа была присуждена казахстанцу.

Не исключено, что Крпалек получил травму, так как с полуфинала он тоже снялся.