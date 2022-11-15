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Казахстанец заставлял детей отправлять ему откровенные фото в соцсетях
Разоблачён педофил, который в соцсетях выкупал у детей обнаженные фотографии. Родители юных казахстанок не подозревали, с кем общаются их дочери, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуроры в Алматы при мониторинге соцсети ТikTok выявили факты, когда девочки 7-10 лет вступали в переписку со взрослым мужчиной и вели с ним откровенные разговоры.
"Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Актюбинской области, который путём телефонных переписок за вознаграждение просил детей скидывать их обнажённые фотографии и не рассказывать об этом родителям. Снимки он выкладывал в иностранные социальные сети. Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по пункту 2 части 3 статьи 312 УК РК ("Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних"). Подозреваемый задержан и водворён в следственный изолятор, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы", — сообщили в прокуратуре Алматы.
По делу назначен процессуальный прокурор, проводятся необходимые следственные действия.
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