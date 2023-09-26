Казахстанец взыскал с госучреждения компенсацию за потоп в квартире
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Житель Атырау взыскал с госучреждения компенсацию за затопление квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Атырауский городской суд установил, что жильё истца затопили из квартиры на втором этаже, принадлежащей госучреждению.
Истец в заявлении попросил взыскать с ответчика 2,1 миллиона тенге имущественного вреда и один миллион тенге в качестве компенсации морального вреда. А также 55 тысяч тенге, потраченных на экспертизу и 21 тысячу тенге, уплаченных в качестве государственной пошлины.
Ответчик иск признал частично и попросил суд отказать в взыскании компенсации морального вреда и судебных издержек.
Суд решил иск удовлетворить. С ответчика в пользу истца взыскана частичная сумма имущественного вреда, а во взыскании морального вреда отказано. Решение суда не вступило в законную силу.
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