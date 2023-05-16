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olympic.kz Сегодня, 22:52
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Сегодня, 22:52
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Фото: olympic.kz

Казахстанец выиграл турнир по велоспорту на треке в Чехии

Один из лидеров команды Казахстана по велоспорту на треке Артём Захаров стал победителем международного турнира GP Framar в Праге (Чехия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Также на турнире показаны следующие результаты:

  • Руслан Елюбаев в гонке скретч стал четвёртым;
  • в групповой гонке по очкам Артем Захаров финишировал на четвёртом месте, а Рамис Динмухаметов - шестым.
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Сегодня, 22:52
160
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