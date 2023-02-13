Казахстанец выиграл общий зачет Кубка мира по шорт-треку

Фото: Sports.kz

Казахстанец Денис Никиша занял первое место в общем зачете Кубка мира по шорт-треку сезона-2022/23, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Никиша стал победителем общего зачета на дистанции 500 метров у мужчин, набрав за восемь этапов 402 балла. Второе место занял канадский конькобежец Стивен Дюбуа (348 баллов); третьим стал представитель Польши Диан Селье (326 баллов).

Также в общем зачете на дистанции 500 метров расположились еще два казахстанца: Абзал Ажгалиев занял 8-е место (228 баллов), Санжар Жанисов — 48-е место (10 баллов). Добавим, что Ажгалиев в прошлом году был знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде в Пекине и занял там четвертое место.