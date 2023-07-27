Казахстанец выиграл историческую медаль чемпионата мира по фехтованию

Фото: Дирекция по развитию спорта в РК

Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов сотворил историю на чемпионате мира в Милане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта Министерства культуры и спорта РК.

В личных выступлениях дисциплины "шпага", 16-й номер мирового рейтинга, впервые в истории отечественного фехтования стал бронзовым призёром чемпионата мира! В борьбе за выход в финал он сражался с Мате Кохом из Венгрии. Итоговый счет 10:15 в пользу соперника.

Чемпионат мира проходит в Италии в период с 22 по 30 июля по всем дисциплинам фехтования.

Руслан Курбанов начал свой путь с борьбы с мастером из Австрии Жозефом Махрингером. Итоговый счет 15:14 в пользу казахстанца. За выход в 1/16, казахстанец одержал победу над датчанином Сейбае Конрадом со счётом 14:13. В следующей стадии ему противостоял один из фаворитов чемпионата мира, олимпийский чемпион и пятикратный золотой медалист ЧМ из Франции Янник Борель. Счет их противостояния 15:14 и закономерное автоматическое место в восьмерке сильнейших в мире! За выход в полуфинале, Курбанов не оставил шансов итальянцу Валерио Куомо (15:13).

На чемпионате мира в Милане за медали чемпионата мира сражаются более тысячи спортсменов из 155 стран. На данных соревнованиях лучшие из лучших заработают очки в квалификационный рейтинг для участия в Олимпийских играх-2024.

Всего разыграются 12 комплектов медалей: в личном и командном первенстве среди мужчин и женщин в соревнованиях по фехтованию на рапире, шпаге, сабле.