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Казахстанец выиграл историческую медаль чемпионата мира по фехтованию
Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов сотворил историю на чемпионате мира в Милане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта Министерства культуры и спорта РК.
В личных выступлениях дисциплины "шпага", 16-й номер мирового рейтинга, впервые в истории отечественного фехтования стал бронзовым призёром чемпионата мира! В борьбе за выход в финал он сражался с Мате Кохом из Венгрии. Итоговый счет 10:15 в пользу соперника.
Чемпионат мира проходит в Италии в период с 22 по 30 июля по всем дисциплинам фехтования.
Руслан Курбанов начал свой путь с борьбы с мастером из Австрии Жозефом Махрингером. Итоговый счет 15:14 в пользу казахстанца. За выход в 1/16, казахстанец одержал победу над датчанином Сейбае Конрадом со счётом 14:13. В следующей стадии ему противостоял один из фаворитов чемпионата мира, олимпийский чемпион и пятикратный золотой медалист ЧМ из Франции Янник Борель. Счет их противостояния 15:14 и закономерное автоматическое место в восьмерке сильнейших в мире! За выход в полуфинале, Курбанов не оставил шансов итальянцу Валерио Куомо (15:13).
На чемпионате мира в Милане за медали чемпионата мира сражаются более тысячи спортсменов из 155 стран. На данных соревнованиях лучшие из лучших заработают очки в квалификационный рейтинг для участия в Олимпийских играх-2024.
Всего разыграются 12 комплектов медалей: в личном и командном первенстве среди мужчин и женщин в соревнованиях по фехтованию на рапире, шпаге, сабле.
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