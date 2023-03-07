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mosgorcex.ru Сегодня, 05:38
129
Сегодня, 05:38
129
Фото: mosgorcex.ru

Казахстанец впервые принял участие в модном показе Balenciaga

Казахстанец Рахат Кошкинбаев дебютировал в показе модного дома Balenciaga в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом мужчина написал в соцсети.

"Горжусь тем, что я первый казах, который был на выставке Balenciaga", — написал Рахат.

Рахат Кошкинбаев вместе с другими моделями представил одежду и аксессуары, входящие в осенне-зимнюю коллекцию бренда.

Он также поблагодарил свою команду и модный дом Balenciaga за поддержку.

 
 
 
 
 
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Публикация от @yokirashi.k

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#мода #соцсети #модель
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:38
129
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