Казахстанец впервые принял участие в модном показе Balenciaga

Фото: mosgorcex.ru

Казахстанец Рахат Кошкинбаев дебютировал в показе модного дома Balenciaga в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом мужчина написал в соцсети.

"Горжусь тем, что я первый казах, который был на выставке Balenciaga", — написал Рахат.

Рахат Кошкинбаев вместе с другими моделями представил одежду и аксессуары, входящие в осенне-зимнюю коллекцию бренда.



Он также поблагодарил свою команду и модный дом Balenciaga за поддержку.