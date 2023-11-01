Казахстанец возглавил мировой рейтинг среди борцов

19-летний казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 92 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

На втором месте расположился Мириан Майсурадзе из Грузии, тройку лидеров замкнул представитель Азербайджана Осман Нурмагомедов.

Напомним, 18 сентября Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Белграде и стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе.