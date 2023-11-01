  • 3 Ноября, 05:40
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Казахстанец возглавил мировой рейтинг среди борцов

1 Ноября, 22:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sports.kz 1 Ноября, 22:25
1 Ноября, 22:25
671
Фото: sports.kz

19-летний казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 92 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

На втором месте расположился Мириан Майсурадзе из Грузии, тройку лидеров замкнул представитель Азербайджана Осман Нурмагомедов.

Напомним, 18 сентября Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Белграде и стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе.

Самое читаемое

Наверх